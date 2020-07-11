Туристы, направляющиеся в Хорватию, будут срочно сдавать тест за более чем две тысячи гривен
Хорватия с 11 июля изменила правила въезда для украинцев: 14-дневная самоизоляция или наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Следовательно, рейс из Украины, который должен вечером вылететь в Пулу, задерживается, а все его пассажиры вынуждены будут сдать тест в лаборатории в аэропорту. Его стоимость 2 100 гривен.
Рейс, который запланирован на вечер 11 июля, с тех пор как изменения вступают в силу, откладывают. Об этом говорится в заявлении авиакомпании Windrose, которая выполняет рейс "Киев – Пула".
Подробнее Хорватия изменила правила для украинцев: обязательный тест на COVID-19 или 14-дневная изоляция
Поскольку все без исключения пассажиры (а это и младенцы) должны сдать тест, полет перенесли на 21:00. "Самолет готов к рейсу и ожидает пассажиров. Ситуация с последующей задержкой исключается", – отмечают в авиакомпании.
Следовательно, пассажиры рейса должны иметь при себе свежие ПЦР-тесты. Им предоставили возможность пройти его в круглосуточной лаборатории в аэропорту "Борисполь".
В этой форс-мажорной ситуации лаборатория гарантировала предоставление результата в течение 6 часов. Стоимость составляет 2 100 гривен.
Следующий рейс в Пулу запланирован на 14 июля, билеты на него еще можно приобрести. Согласно информации на сайте авиакомпании, билет в одну сторону стоит более 6 тысяч гривен.
У пассажиров есть еще трое суток, чтобы успеть сделать ПЦР-тесты в любой из лабораторий Украины. Для предоставления хорватской стороне его результат должен быть переведенным.
Новые правила для въезда в Хорватию
- Для въезда на территорию Хорватии у украинцев должен быть отрицательный тест на COVID-19, которому не больше 48 часов.
- В противном случае туристы вынуждены пройти 14-дневную самоизоляцию.
Отметим, что до 11 июля Хорватия была единственной страной ЕС, которая впускала украинских туристов без ограничений.
Правила для туристов во время пандемии / Инфографика 24 канала