В Украине за 2 дня перечислили ВСУ более миллиарда гривен
27 февраля 2022 , 07:19Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
В Генштабе ВСУ рассказали о колоссальной поддержке украинцами своих защитников. Только за 2 дня граждане перечислили 1 миллиард 160 миллионов гривен.
В Генштабе подчеркнули, что любовь к Украине не измеряется цифрами. Однако ее прекрасно можно проиллюстрировать теми суммами, которые граждане передали армии.
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Сколько средств было перечислено:
- 560 тысяч платежей на 375 миллионов гривен с карточек "єПідтримка";
- 900 тысяч транзакций на 785 миллионов гривен с личных карточек.
Итого это – 1 миллиард 160 миллионов в украинской валюте. В Вооруженных силах благодарят за поддержку.
Если вы хотите присоединиться Как финансово поддержать украинскую армию: официальные счета
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