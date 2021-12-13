В Украине за неделю открыли 100 уголовных производств за подделку COVID-документов

В течение 6 – 12 декабря правоохранители в Украине открыли 100 уголовных производств за подделку COVID-документов. Речь идет о COVID-сертификатах и результатах ПЦР-тестов.

Кроме того, в течение этого периода объявили о 20 подозрениях. Также 17 дел направили в суд.

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Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению фактов изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и COVID-тестов,

– говорится в сообщении.

В Украине появится дополнительная доза вакцины

Глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко 13 декабря заявил, что в Украине введут дополнительную дозу вакцины от коронавируса.

В то же время политик призвал не путать ее с бустерной дозой.

Дополнительную дозу получат люди, для которых из-за состояния здоровья вакцина является менее эффективной, чем в общей популяции.

Министр отметил, что уже 13 декабря подпишет документ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.

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