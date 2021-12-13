В Украине за неделю открыли 100 уголовных производств за подделку COVID-документов
13 декабря 2021 , 17:57Читати новину українською
Источник:МВД Украины
В течение 6 – 12 декабря правоохранители в Украине открыли 100 уголовных производств за подделку COVID-документов. Речь идет о COVID-сертификатах и результатах ПЦР-тестов.
Кроме того, в течение этого периода объявили о 20 подозрениях. Также 17 дел направили в суд.
Заметьте Разработчики вакцины против коронавируса стали "Героями года" по версии Time
Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению фактов изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и COVID-тестов,
– говорится в сообщении.
В Украине появится дополнительная доза вакцины
- Глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко 13 декабря заявил, что в Украине введут дополнительную дозу вакцины от коронавируса.
- В то же время политик призвал не путать ее с бустерной дозой.
- Дополнительную дозу получат люди, для которых из-за состояния здоровья вакцина является менее эффективной, чем в общей популяции.
- Министр отметил, что уже 13 декабря подпишет документ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.
Самые распространенные мифы о вакцинации: смотрите видео