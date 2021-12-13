В Украине за неделю открыли 100 уголовных производств за подделку COVID-документов

13 декабря 2021 , 17:57
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Источник:

МВД Украины

В течение 6 – 12 декабря правоохранители в Украине открыли 100 уголовных производств за подделку COVID-документов. Речь идет о COVID-сертификатах и результатах ПЦР-тестов.

Кроме того, в течение этого периода объявили о 20 подозрениях. Также 17 дел направили в суд.

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Сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению фактов изготовления и использования поддельных документов о вакцинации и COVID-тестов,
 –  говорится в сообщении.

В Украине появится дополнительная доза вакцины

  • Глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко 13 декабря заявил, что в Украине введут дополнительную дозу вакцины от коронавируса.
  • В то же время политик призвал не путать ее с бустерной дозой.
  • Дополнительную дозу получат люди, для которых из-за состояния здоровья вакцина является менее эффективной, чем в общей популяции.
  • Министр отметил, что уже 13 декабря подпишет документ, который одобрит позицию национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике и позволит вводить дополнительную дозу вакцины от COVID-19.
Заметьте! В Минздраве рассказали, что по состоянию на 13 декабря в Украине – 40% вакцинированного взрослого населения. Это означает, что Украина выполнила условие ВОЗ. Также ЕС предоставил стране 50 миллионов евро на вакцинацию против коронавируса.

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Автор: Мар'яна Бекало