Военные получили награды "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".
К теме Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 украинцам-защитникам
Какие ордена вручили военным:
- Трех офицеров бригады наградили Орденом Богдана Хмельницкого III степени,
- 16 сержантов и солдат – Орденом "За мужество" III степени.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 украинским военным. Большинству – посмертно.
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