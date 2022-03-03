Военные получили награды "за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

К теме Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 украинцам-защитникам

Какие ордена вручили военным:

Трех офицеров бригады наградили Орденом Богдана Хмельницкого III степени,

16 сержантов и солдат – Орденом "За мужество" III степени.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины 15 украинским военным. Большинству – посмертно.

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