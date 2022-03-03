Військові отримали нагороди "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України".
До теми Зеленський надав звання Героя України 15 українцям-захисникам
Які ордена вручили військовим:
- Трьох офіцерів бригади нагородили Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня,
- 16 сержантів і солдатів – Орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Напередодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України 15 українським військовим. Більшості – посмертно.
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