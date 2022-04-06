В Украине зафиксировали более 100 случаев экоцида с начала войны
Из-за российских обстрелов и захвата территорий в Украине зафиксировали более сотни случаев экоцида. Сейчас специалисты устанавливают размер убытков.
Оккупанты уничтожают природу Украины
Предварительно, убытки составляют сотни миллиардов гривен. Об этом заявил исполняющий обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, сообщает 24 канал.
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Ориентировочно уже зафиксировано более 100 случаев экоцида. Каждое попадание в любой инфраструктурный объект, естественно ценные территории – это экоцид, действия, направленные на уничтожение нашей окружающей среды,
– сказал Стрелец.
На базе Государственной экологической инспекции работает штаб, который фиксирует такие преступления. Кроме того, министерство готовит обновление запущенной до войны электронной платформы "Экосистема". В ней будут фиксировать все случаи нанесения ущерба окружающей среде и рассчитывать предварительные убытки.
"Мы просчитываем убытки атмосферному воздуху, почвам, природному заповедному фонду. Разбитая вражеская техника – это также ущерб, это лом, который незаконно пересек границу", – отметил чиновник.
Он добавил, что россияне несколько недель контролируют 25% всех заповедных объектов Украины. Отдельно:
- Чернобыльский биосферный заповедник,
- несколько заповедников и национальных парков в Херсонской области.
Как будут восстанавливать окружающую среду
Еврокомиссар по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс уже предложил привлечь Украину к международной программе LIVE. Ее бюджет на 2021 – 2027 годы составляет более 5,5 миллиарда евро.
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