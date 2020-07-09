В Украине закрывают 8 тюрем: где и почему
Министерство юстиции решило закрыть 8 тюрем в разных областях Украины. Их планируют оптимизировать, а персонал – уволить.
Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видео, опубликованном на фейсбук-странице Минюста. По ее словам, осужденных переместят в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания.
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Какие колонии закроют
- Ковальская воспитательная колония;
- Черкасская исправительная колония №62;
- Дергачевская исправительная колония № 109;
- Желтоводская исправительная колония №26;
- Игренский исправительный центр №133;
- Черноморская исправительная колония №74;
- Ширяевский исправительный центр №111;
- Устиновский исправительный центр №37.
Причина
В Министрества убеждены, что такое решение позволит оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.
Уволенным работникам колоний предложат работу в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Министерства юстиции.
Смотрите видео Елены Высоцкой о закрытии тюрем в Украине: