Министерство юстиции решило закрыть 8 тюрем в разных областях Украины. Их планируют оптимизировать, а персонал – уволить.

Об этом заявила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видео, опубликованном на фейсбук-странице Минюста. По ее словам, осужденных переместят в другие учреждения исполнения наказаний, с лучшими условиями содержания.

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Какие колонии закроют

Ковальская воспитательная колония;

Черкасская исправительная колония №62;

Дергачевская исправительная колония № 109;

Желтоводская исправительная колония №26;

Игренский исправительный центр №133;

Черноморская исправительная колония №74;

Ширяевский исправительный центр №111;

Устиновский исправительный центр №37.

Причина

В Министрества убеждены, что такое решение позволит оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы.

Уволенным работникам колоний предложат работу в ближайших учреждениях или в межрегиональных управлениях Министерства юстиции.

Смотрите видео Елены Высоцкой о закрытии тюрем в Украине: