Міністерство юстиції вирішило закрити 8 в'язниць в різних областях України. Їх планують оптимізувати, а персонал – звільнити.

Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у відео, опублікованому на фейсбук-сторінці Мін'юсту. За її словами, засуджених перемістять до інших установ виконання покарань, з кращими умовами утримання.

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Які колонії закриють

Ковальська виховна колонія;

Черкаська виправна колонія №62;

Дергачівська виправна колонія № 109;

Жовтоводська виправна колонія №26;

Ігренський виправний центр №133;

Чорноморська виправна колонія №74;

Ширяївський виправний центр №111;

Устинівський виправний центр №37.

Причина

В міністрестві переконені, що таке рішення дозволить оптимізувати систему, зменшити поточні та капітальні видатки на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби.

Звільненим працівникам колоній запропонують роботу в найближчих установах або в міжрегіональних управліннях Міністерства юстиції.

Дивіться відео Олени Висоцької про закриття в'язниць в Україні: