В Україні закривають 8 в'язниць: де і чому
Міністерство юстиції вирішило закрити 8 в'язниць в різних областях України. Їх планують оптимізувати, а персонал – звільнити.
Про це заявила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька у відео, опублікованому на фейсбук-сторінці Мін'юсту. За її словами, засуджених перемістять до інших установ виконання покарань, з кращими умовами утримання.
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Які колонії закриють
- Ковальська виховна колонія;
- Черкаська виправна колонія №62;
- Дергачівська виправна колонія № 109;
- Жовтоводська виправна колонія №26;
- Ігренський виправний центр №133;
- Чорноморська виправна колонія №74;
- Ширяївський виправний центр №111;
- Устинівський виправний центр №37.
Причина
В міністрестві переконені, що таке рішення дозволить оптимізувати систему, зменшити поточні та капітальні видатки на утримання великої системи кримінально-виконавчої служби.
Звільненим працівникам колоній запропонують роботу в найближчих установах або в міжрегіональних управліннях Міністерства юстиції.
Дивіться відео Олени Висоцької про закриття в'язниць в Україні: