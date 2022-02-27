В Украине запрещены импортные операции, исключения – только критически нужные продукты, – НБУ

27 февраля 2022 , 18:49
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Даниил Гетманцев в телеграме

Даниил Гетманцев заявил, что в Украине сейчас запрещены импортные операции. Осуществление возможно только критически нужных продуктов.

Об этом народный депутат сообщил, ссылаясь на доклад главы Национального банка Кирилла Шевченко.

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Запрещены импортные операции, сейчас возможно осуществление импортных операций только критически нужных продуктов,
– указал Данила Гетманцев.


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Автор: Олег Васьків