В Украине запрещены импортные операции, исключения – только критически нужные продукты, – НБУ

Даниил Гетманцев заявил, что в Украине сейчас запрещены импортные операции. Осуществление возможно только критически нужных продуктов.

Об этом народный депутат сообщил, ссылаясь на доклад главы Национального банка Кирилла Шевченко.

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Запрещены импортные операции, сейчас возможно осуществление импортных операций только критически нужных продуктов,

– указал Данила Гетманцев.



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