22 июня Владимир Зеленский сообщил, что подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающейся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".

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Зеленский подписал закон, запрещающий ввоз на таможенную территорию Украины и распространять здесь издательскую продукцию, имеющую происхождение, изготовленную или выпущенную на территории России и Беларуси, а также на оккупированных территориях с момента вторжения туда врага.

Кроме того, это касается книжных изданий, содержащих произведения, авторы которых являются или были в любой период после 1991 года гражданами государства-агрессора. Но за исключением бывших граждан России, которые или на момент смерти были гражданами Украины.

Зеленский отметил, что текст закона специально направляли институтам ЕС для дополнительной оценки того, могут ли отдельные нормы Закона повлиять на выполнение обязательств по защите прав меньшинств в контексте рекомендации Заключения Европейской комиссии по заявке Украины на членство в ЕС.

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