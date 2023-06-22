22 червня Володимир Зеленський повідомив, що підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

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Зеленський підписав закон, який забороняє ввозити на митну територію України й розповсюджувати тут видавничу продукцію, яка має походження, виготовлена або випущена на території Росії та Білорусі, а також на окупованих територіях з моменту вторгнення туди ворога.

Крім цього, це стосується книжкових видань, які містять твори, автори яких є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресора. Але за винятком колишніх громадян Росії, які є або на момент смерті були громадянами України.

Зеленський зазначив, що текст закону спеціально надсилали інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов'язань у частині захисту прав меншин у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.

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