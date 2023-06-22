22 червня Володимир Зеленський повідомив, що підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".
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Які книги потрапили під заборону
Зеленський підписав закон, який забороняє ввозити на митну територію України й розповсюджувати тут видавничу продукцію, яка має походження, виготовлена або випущена на території Росії та Білорусі, а також на окупованих територіях з моменту вторгнення туди ворога.
Крім цього, це стосується книжкових видань, які містять твори, автори яких є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держави-агресора. Але за винятком колишніх громадян Росії, які є або на момент смерті були громадянами України.
Зеленський зазначив, що текст закону спеціально надсилали інституціям ЄС для додаткової оцінки того, чи можуть окремі норми Закону вплинути на виконання зобов'язань у частині захисту прав меншин у контексті рекомендації Висновку Європейської комісії щодо заявки України на членство в ЄС.
Чому президент не підписав закон раніше
- Відповідний документ був затверджений ще в червні 2022 року, тоді ж був направлений на підпис до Зеленського, проте глава держави його не схвалював. У травні 2023 року на порталі Офісу президента з'явилася петиція із закликом підписати законопроєкт, який забороняє імпорт і розповсюдження видавничої продукції з Росії та Білорусі.
- 20 червня під петицією з'явилася відповідь президента, у якій він повідомив, що поки що не може прийняти цей законопроєкт, тому що в поточній редакції він суперечить іншим законам і порушує права національних меншин. Проте він повідомив, що Україна направила європейським партнерам запит з проханням дати свою оцінку впливу цього закону на перспективи членства в Європейському Союзі. Минуло 2 дні, як закон таки прийняли.