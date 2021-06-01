Изменения в закон о влиянии табака и электронных сигарет поддержали 339 народных депутатов. Решение приняли 1 июня на заседании Верховной Рады.

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Запрет употребления электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через 6 месяцев после одобрения в парламенте.

Что предусматривает законопроект №4358

Изменения в закон предусматривают запрет курения электронных сигарет в общественных и на рабочих местах. Также запретят рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажи табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.

Согласно законопроекту, 30% площади пачек изделий для электронных сигарет должны занимать медицинские предупреждения. Также говорится о запрете рекламной выкладки в местах продажи.

Предыдущие решения относительно электронных сигарет