Изменения в закон о влиянии табака и электронных сигарет поддержали 339 народных депутатов. Решение приняли 1 июня на заседании Верховной Рады.
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Запрет употребления электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через 6 месяцев после одобрения в парламенте.
Что предусматривает законопроект №4358
Изменения в закон предусматривают запрет курения электронных сигарет в общественных и на рабочих местах. Также запретят рекламу устройств для нагрева электронных сигарет на улицах, в СМИ и в интернете, продажи табачных изделий и жидкостей с ароматизаторами.
Согласно законопроекту, 30% площади пачек изделий для электронных сигарет должны занимать медицинские предупреждения. Также говорится о запрете рекламной выкладки в местах продажи.
Предыдущие решения относительно электронных сигарет
- 27 апреля Верховная Рада уже приняла за основу законопроект №4212, который должен запретить рекламу электронных сигарет, жидкостей для их использования, а также табачных изделий для электрического нагрева.
- С 1 января 2021 года действует закон, который запрещает продажу электронных сигарет и устройств для нагрева табака лицам, не достигшим 18 лет.