Зміни до закону про вплив тютюну й електронних сигарет підтримали 339 народних депутатів. Рішення ухвалили 1 червня на засіданні Верховної Ради.
До теми В Україні хочуть заборонити курити електронні цигарки в громадських місцях
Заборона вживання електронних сигарет у громадських місцях набере чинності через 6 місяців після схвалення у парламенті.
Що передбачає законопроєкт №4358
Зміни до закону передбачають заборону куріння електронних сигарет у громадських та на робочих місцях. Також заборонять рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів та рідин з ароматизаторами.
Згідно з законопроєктом, 30% площі пачок виробів для електронних сигарет мають займати медичні попередження. Також мовиться про заборону рекламного викладання у місцях продажу.
Попередні рішення щодо електронних сигарет
- 27 квітня Верховна Рада вже схвалила за основу законопроєкт №4212, який має заборонити рекламу електронних сигарет, рідин для їх використання, а також тютюнових виробів для електричного нагрівання.
- З 1 січня 2021 року діє закон, забороняє продаж електронних сигарет і пристроїв для нагріву тютюну особам, які не досягли 18 років