Зміни до закону про вплив тютюну й електронних сигарет підтримали 339 народних депутатів. Рішення ухвалили 1 червня на засіданні Верховної Ради.

До теми В Україні хочуть заборонити курити електронні цигарки в громадських місцях

Заборона вживання електронних сигарет у громадських місцях набере чинності через 6 місяців після схвалення у парламенті.

Що передбачає законопроєкт №4358

Зміни до закону передбачають заборону куріння електронних сигарет у громадських та на робочих місцях. Також заборонять рекламу пристроїв для нагрівання електронних сигарет на вулицях, у ЗМІ та в інтернеті, продаж тютюнових виробів та рідин з ароматизаторами.

Згідно з законопроєктом, 30% площі пачок виробів для електронних сигарет мають займати медичні попередження. Також мовиться про заборону рекламного викладання у місцях продажу.

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