В Украине завершились учения "Си Бриз-2021": первый корабль-участник возвращается домой
Источник:ВМС Украины
Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о завершении учений "Си Бриз-2021". Они стартовали еще 28 июня и стали самыми масштабными за всю историю.
Завершающим этапом учений стало построение кораблей в Черном море.
Важно На фоне учений "Си Бриз" Россия перебрасывает свои корабли в Черное море
После этого корабли НАТО вернулись в Одессу, а болгарский противолодочный корвет "Бодри" отправился на родину.
Итоги "Си Бриз-2021"
Неижпапа отметил, что все возложенные задачи на учениях удалось выполнить в полном объеме. Мероприятия прошли в Одессе, Очакове, а также на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.
Целью "Си Бриз-2021" было приобретение опыта действий в международной среде при проведении операций в составе многонациональных сил международных операций. Известно, что на протяжении учений военные учились и принимали участие в:
- столкновении десантных кораблей,
- маневрах на суше,
- водолазных операциях,
- морских операциях по перехвату,
- противовоздушной обороне,
- взаимодействие во время специальных операций,
- противолодочной активности,
- поисково-спасательных операциях.
Как прошли военно-морские учения / Фото ВМС Украины
В нынешних военно-морских учениях приняли участие примерно 5 тысяч военнослужащих из более 30 стран. Также в черноморском регионе во время "Си Бриз" находилось:
- 32 корабля,
- 40 летательных аппаратов,
- 18 отрядов специального назначения и водолазных групп.
Стоит добавить, что украинские военные не исключали, что Россия может осуществить провокации во время учений. Однако ВМС Украины были готовы к такому повороту событий.
Построение кораблей в рамках учений "Си Бриз-2021": смотрите видео