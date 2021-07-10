В Украине завершились учения "Си Бриз-2021": первый корабль-участник возвращается домой

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил о завершении учений "Си Бриз-2021". Они стартовали еще 28 июня и стали самыми масштабными за всю историю.

Завершающим этапом учений стало построение кораблей в Черном море.

Важно На фоне учений "Си Бриз" Россия перебрасывает свои корабли в Черное море

После этого корабли НАТО вернулись в Одессу, а болгарский противолодочный корвет "Бодри" отправился на родину.

Итоги "Си Бриз-2021"

Неижпапа отметил, что все возложенные задачи на учениях удалось выполнить в полном объеме. Мероприятия прошли в Одессе, Очакове, а также на территории Днестровского лимана, Кинбурнской косы, островов Змеиный и Первомайский.

Целью "Си Бриз-2021" было приобретение опыта действий в международной среде при проведении операций в составе многонациональных сил международных операций. Известно, что на протяжении учений военные учились и принимали участие в:

столкновении десантных кораблей,

маневрах на суше,

водолазных операциях,

морских операциях по перехвату,

противовоздушной обороне,

взаимодействие во время специальных операций,

противолодочной активности,

поисково-спасательных операциях.

Как прошли военно-морские учения / Фото ВМС Украины

В нынешних военно-морских учениях приняли участие примерно 5 тысяч военнослужащих из более 30 стран. Также в черноморском регионе во время "Си Бриз" находилось:

32 корабля,

40 летательных аппаратов,

18 отрядов специального назначения и водолазных групп.

Стоит добавить, что украинские военные не исключали, что Россия может осуществить провокации во время учений. Однако ВМС Украины были готовы к такому повороту событий.

Построение кораблей в рамках учений "Си Бриз-2021": смотрите видео