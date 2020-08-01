В Украине завершился весенний призыв, который из-за пандемии перенесли на май – июль. Всего на срочную военную службу призвали более 16 тысяч человек.

Призывные комиссии выполнили план на 100%

В Генштабе ВСУ отмечают: призывные комиссии и военные комиссариаты выполнили план на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Всего на срочную военную службу призвали 16 400 человек:

в Вооруженные силы Украины – 9000;

в Национальную гвардию Украины – 5460;

в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек;

в Государственную пограничную службу Украины – 1300 человек.

Обратите внимание! Из-за пандемии коронавируса, всем призывникам перед отправкой в ​​армию проводили на тесты на выявление COVID-19.

Призывники в возрасте 18 – 19 лет шли в армию по желанию

Отметим, что во время этого призыва лиц в возрасте 18 – 19 лет отправляли в армию только по собственному желанию – если было написано соответствующее заявление. Также тем выпускникам образовательных учреждений, которые хотят продолжить обучение, предлагали отсрочку.