В Украине завершился весенний призыв: сколько новобранцев в армии
В Украине завершился весенний призыв, который из-за пандемии перенесли на май – июль. Всего на срочную военную службу призвали более 16 тысяч человек.
Призывные комиссии выполнили план на 100%
В Генштабе ВСУ отмечают: призывные комиссии и военные комиссариаты выполнили план на 100%. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
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Всего на срочную военную службу призвали 16 400 человек:
- в Вооруженные силы Украины – 9000;
- в Национальную гвардию Украины – 5460;
- в Государственную специальную службу транспорта – 700 человек;
- в Государственную пограничную службу Украины – 1300 человек.
Призывники в возрасте 18 – 19 лет шли в армию по желанию
Отметим, что во время этого призыва лиц в возрасте 18 – 19 лет отправляли в армию только по собственному желанию – если было написано соответствующее заявление. Также тем выпускникам образовательных учреждений, которые хотят продолжить обучение, предлагали отсрочку.