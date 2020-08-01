В Україні завершився весняний призов, який через пандемію перенесли на травень – липень. Загалом на строкову військову службу призвали понад 16 тисяч осіб.

Призовні комісії виконали план на 100%

У Генштабі ЗСУ зазначають: призовні комісії та військові комісаріати виконали план на 100%. Про це інформує пресслужба Міноборони.

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Загалом на строкову військову службу призвали 16 400 осіб:

до Збройних сил України – 9 тисяч;

до Національної гвардії України – 5 460;

до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб;

до Державної прикордонної служби України – 1 300 осіб.

Зверніть увагу! Через пандемію коронавірусу, усім призовникам перед відправкою до війська проводили на тести на виявлення COVID-19.

Призовники віком 18 – 19 років йшли до війська за бажанням

Зазначимо, що під час цього призову осіб віком 18 – 19 років відправляли до війська лише за власним бажанням – якщо була написана відповідна заява. Також тим випускникам освітніх закладів, які хочуть продовжити навчання, пропонували відтермінування.