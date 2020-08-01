В Україні завершився весняний призов: скільки новобранців у війську
В Україні завершився весняний призов, який через пандемію перенесли на травень – липень. Загалом на строкову військову службу призвали понад 16 тисяч осіб.
Призовні комісії виконали план на 100%
У Генштабі ЗСУ зазначають: призовні комісії та військові комісаріати виконали план на 100%. Про це інформує пресслужба Міноборони.
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Загалом на строкову військову службу призвали 16 400 осіб:
- до Збройних сил України – 9 тисяч;
- до Національної гвардії України – 5 460;
- до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб;
- до Державної прикордонної служби України – 1 300 осіб.
Призовники віком 18 – 19 років йшли до війська за бажанням
Зазначимо, що під час цього призову осіб віком 18 – 19 років відправляли до війська лише за власним бажанням – якщо була написана відповідна заява. Також тим випускникам освітніх закладів, які хочуть продовжити навчання, пропонували відтермінування.