У Збройних силах України анонсували нові правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення. Відтепер правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення поширюються і на Державну спеціальну службу транспорту.

Про нововведення повідомив начальник відділу впровадження військової символіки ЗС України Ігор Непота, передає "Укрінформ". Важливо Від початку тижня померли троє українських військових: що відомо Змін зазнали знаки розрізнення: вищого офіцерського, сержантського та старшинського складу;

нарукавні знаки приналежності до виду чи роду військ розміщуються на правому рукаві;

нарукавний знак військової частини – на лівому, а знак "Державний Прапор України" – на обох рукавах;

емблеми на комірі парадної та повсякденної форми одягу. Зазначені зміни усунули ряд прогалин у порядку носіння військової форми одягу і зробили її більш привабливою і практичною,

– пояснив представник Міноборони. Актуально Четверта доба перемир'я: бойовики все ж стріляють і вчиняють провокації Непота розповів, що нові емблеми отримали: офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв'язку;

спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки;

медична та ветеринарна служба;

частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки;

підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку;

військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Зміни у правилах носіння військової форми: дивіться відео