У ЗСУ змінили правила носіння військової форми та знаків розрізнення: відео
У Збройних силах України анонсували нові правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення. Відтепер правила носіння військової форми одягу та знаків розрізнення поширюються і на Державну спеціальну службу транспорту.
Про нововведення повідомив начальник відділу впровадження військової символіки ЗС України Ігор Непота, передає "Укрінформ".
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Змін зазнали знаки розрізнення:
- вищого офіцерського, сержантського та старшинського складу;
- нарукавні знаки приналежності до виду чи роду військ розміщуються на правому рукаві;
- нарукавний знак військової частини – на лівому, а знак "Державний Прапор України" – на обох рукавах;
- емблеми на комірі парадної та повсякденної форми одягу.
Зазначені зміни усунули ряд прогалин у порядку носіння військової форми одягу і зробили її більш привабливою і практичною,
– пояснив представник Міноборони.
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Непота розповів, що нові емблеми отримали:
- офіцери вищого офіцерського складу, десантно-штурмові війська, війська зв'язку;
- спеціалісти автоматизованих систем управління, захисту інформації та кібербезпеки;
- медична та ветеринарна служба;
- частини радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки;
- підрозділи морської піхоти, армійської авіації, військової служби правопорядку;
- військово-топографічної служби та Державної спеціальної служби транспорту.