В ВСУ изменили правила ношения военной формы и знаков различия: видео
В Вооруженных силах Украины анонсировали новые правила ношения военной формы одежды и знаков различия. Отныне правила ношения военной формы одежды и знаков различия распространяются и на Государственную специальную службу транспорта.
О нововведениях сообщил начальник отдела внедрения военной символики ВС Украины Игорь Непота, передает "Укринформ".
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Изменения претерпели знаки различия:
- высшего офицерского, сержантского и старшинского состава;
- нарукавные знаки принадлежности к виду или роду войск размещаются на правом рукаве;
- нарукавный знак воинской части – на левом, а знак "Государственный Флаг Украины" – на обоих рукавах;
- эмблемы на воротнике парадной и повседневной формы одежды.
Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной,
– пояснил представитель Минобороны.
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Непота рассказал, что новые эмблемы получили:
- офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи;
- специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности;
- медицинская и ветеринарная служба;
- части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки;
- подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка;
- военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта.
Изменения в правилах ношения военной формы: смотрите видео