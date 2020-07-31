В Вооруженных силах Украины анонсировали новые правила ношения военной формы одежды и знаков различия. Отныне правила ношения военной формы одежды и знаков различия распространяются и на Государственную специальную службу транспорта.

О нововведениях сообщил начальник отдела внедрения военной символики ВС Украины Игорь Непота, передает "Укринформ". Важно С начала недели умерли трое украинских военных: что известно Изменения претерпели знаки различия: высшего офицерского, сержантского и старшинского состава;

нарукавные знаки принадлежности к виду или роду войск размещаются на правом рукаве;

нарукавный знак воинской части – на левом, а знак "Государственный Флаг Украины" – на обоих рукавах;

эмблемы на воротнике парадной и повседневной формы одежды. Указанные изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной,

– пояснил представитель Минобороны. Актуально Четвертые сутки перемирия: боевики все же стреляют и совершают провокации Непота рассказал, что новые эмблемы получили: офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи;

специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности;

медицинская и ветеринарная служба;

части радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки;

подразделения морской пехоты, армейской авиации, военной службы правопорядка;

военно-топографической службы и Государственной специальной службы транспорта. Изменения в правилах ношения военной формы: смотрите видео