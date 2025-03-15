Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу о военнослужащей, которая в гражданской жизни работала в сфере ИТ, ее позывной "Ривер". Сейчас она инструктор и учит управлять дронами другого добровольца с позывным "Галактика".

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Успехи есть, но нужна выносливость

22-летняя "Галактика" учится на психолога, но после курсов БпЛА она пошла служить и присоединилась к украинской армии. Сейчас осваивает различные виды дронов. На плечах девушек – ведения разведки, именно они обнаруживают вражеские цели, о которых затем информируют украинских военных.

Оператор БпЛА "Ривер" рассказала, что сначала чувствовала большую злость к российским оккупантам, позже поняла, что весь негатив надо направить в действие. Недавно ей удалось обнаружить блиндаж, из которого российские оккупанты запускали дроны по ее собратьям.

Мы ищем вражеские позиции, блиндажи, пути. Можно провисеть над чем-то несколько дней и понимать, что ничего не происходит, а на вторую неделю увидеть, как из этого блиндажа кто-то выпускает дрон. Поэтому успехи есть, они интересные, надо иметь много выдержки, быть наблюдательными,

– отметила "Ривер".

О решении добровольца присоединиться к армии

Будущая оператор БпЛА 13-й БрОН НГУ "Хартия" с позывным "Галактика" рассказала, что, просматривая видео в соцсети TikTok, которая популярна из-за своего развлекательного контента, начала все чаще видеть там видео, как молодые украинские девушки хоронят своих парней, погибших на войне. Это в определенной степени подтолкнуло ее приобщиться в ряды украинской армии.

Всем надо восстановление, хочется как-то помочь. Хочется заменить, чтобы кому-то стало легче и этот кто-то мог списаться. Хотела убедиться, что это не эмоциональное решение, а я действительно этого хочу, чтобы потом не пожалеть, поэтому я год готовилась и физически, и морально,

– поделилась будущая оператор.

Готовить морально к своему решению девушка начала и свою маму, та сначала ее отговаривала. Когда "Галактика" подписала контракт о прохождении военной службы, мать девушки приняла этот факт и стала надежным тылом для своей дочери.