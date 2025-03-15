Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу про військовослужбовицю, яка в цивільному житті працювала в сфері ІТ, її позивний "Рівер". Зараз вона інструктор і навчає управляти дронами іншу доброволицю з позивним "Галактика".

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Успіхи є, але потрібна витривалість

22-річна "Галактика" вчиться на психолога, але після курсів БпЛА вона пішла служити і долучилась до українського війська. Нині опановує різні види дронів. На плечах дівчат – ведення розвідки, саме вони виявляють ворожі цілі, про які потім інформують українських військових.

Операторка БпЛА "Рівер" розповіла, що спочатку відчувала велику злість до російських окупантів, пізніше зрозуміла, що весь негатив треба спрямувати в дію. Нещодавно їй вдалося виявити бліндаж, з якого російські окупанти запускали дрони по її побратимах.

Ми шукаємо ворожі позиції, бліндажі, шляхи. Можна провисіти над чимось декілька днів і розуміти, що нічого не відбувається, а на другий тиждень побачити, як з цього бліндажа хтось випускає дрон. Тому успіхи є, вони цікаві, треба мати багато витримки, бути спостережливими,

– зазначила "Рівер".

Про рішення доброволиці долучитись до війська

Майбутня операторка БпЛА 13-ї БрОП НГУ "Хартія" з позивним "Галактика" розповіла, що проглядаючи відео в соцмережі TikTok, яка популярна через свій розважальний контент, почала все частіше бачити там відео, як молоді українські дівчата ховають своїх хлопців, які загинули на війні. Це певною мірою підштовхнуло її долучитись до лав української армії.

Всім треба відновлення, хочеться якось допомогти. Хочеться замінити, щоб комусь стало легше і цей хтось міг списатися. Хотіла впевнитись, що це не емоційне рішення, а я дійсно цього хочу, щоб потім не пожалкувати, тому я рік готувалася і фізично, і морально,

– поділилася майбутня операторка.

Готувати морально до свого рішення дівчина почала і свою маму, та спочатку її відмовляла. Коли "Галактика" підписала контракт про проходження військової служби, матір дівчини прийняла цей факт і стала надійним тилом для своєї доньки.