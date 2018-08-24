Украине необходимо искать другие источники природного газа, – Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Украине следует искать альтернативные ресурсы природного газа, чтобы не зависеть от России.

Об этом на встрече с президентом Украины Петром Порошенко сообщил Джон Болтон.

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"Альтернативный вариант для Украины и других стран – находить другие источники и ресурсы природного газа", – заявил Болтон.

По его словам, это безусловно то, что связано с монополией поставщика критически важных энергоресурсов. А также "это вопрос политики, правительства Украины, чтобы искать альтернативные энергоресурсы, чтобы не было зависимости от России".