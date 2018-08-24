Україні необхідно шукати інші джерела природного газу, – Болтон

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон заявив, що Україні слід шукати альтернативні ресурси природного газу, щоб не залежати від Росії.

Про це на зустрічі з президентом України Петром Порошенко повідомив Джон Болтон.

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"Альтернативний варіант для України та інших країн – знаходити інші джерела та ресурси природного газу", – заявив Болтон.

Він пояснив, це безумовно те, що пов'язано з монополією постачальника критично важливих енергоресурсів. А також "це питання політики, уряду України, щоб шукати альтернативні енергоресурси, щоб не було залежності від Росії".