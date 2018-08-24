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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Як радник Трампа може сприяти вирішенню серйозної проблеми України

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Радник Трампа Джон Болтон приїхав в Україну
Радник Трампа Джон Болтон приїхав в Україну / Прес-служба Петра Порошенка

Приїзд до Києва радника президента США з питань нацбезпеки Болтона важливий тим, що можуть бути досягнуті серйозні домовленості щодо військової співпраці. Україна з цього візиту повинна викрутити для себе конкретний результат.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

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Політолог зауважує: щоб зрозуміти, на що здатен Болтон, треба подивитися на його біографію. Як зазначає Давидюк, він працював радником президента США Буша-молодшого по війні в Іраку, був ініціатором боротьби з режимом Саддама Хусейна. Його можна назвати найбільшим американським яструбом серед інших яструбів.

Болтон може допомогти Україні вирішити питання з блокадою Росією наших кораблів в Азовському морі. Можна домовитися про введення великих американських військових кораблів в акваторію Чорного і Азовського морів. Якщо Болтон це зможе, а в нього є такі повноваження, тоді баланс сил в цих акваторіях кардинально зміниться не на користь Росії. І Москва не зможе влаштовувати таке свавілля,
– наголошує Микола Давидюк.

Експерт додає: на жаль, в України в Азовському морі велика проблема, оскільки там практично немає військових катерів чи кораблів. І ми не можемо симетрично відповісти на блокаду Росії через відсутність техніки.

"Тому приїзд Болтона – не тільки гарна можливість для України показати танки, авіатехніку тощо, а й вирішити конкретні питання – домовитися про підтримку на морі. Але це не той візит коли американський чиновник, умовно кажучи, привезе нам чергову фінансову допомогу або нову військову зброю", – вважає Давидюк.

Нагадаємо, вранці 24 серпня Джон Болтон разом з першими особами держави відвідав військовий парад, присвячений 27-й річниці Незалежності України.

За три останні місяці Росія затримала вже понад 150 суден, які прямували до портів Бердянська та Маріуполя. Президент України Петро Порошенко заявив, що Кремль на окупованій ним території збільшує свою військову присутність і завдяки його зухвалим діям погіршилася ситуація в Чорноморському та Азовському регіонах.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини США Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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