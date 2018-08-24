Как советник Трампа может способствовать решению серьезной проблемы Украины

Приезд в Киев советника президента США по вопросам нацбезопасности Болтона важен тем, что могут быть достигнуты серьезные договоренности по военному сотрудничеству. Украина с этого визита должна выкрутить для себя конкретный результат.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Политолог отмечает: чтобы понять, на что способен Болтон, надо посмотреть на его биографию. Как отмечает Давидюк, он работал советником президента США Буша-младшего после войны в Ираке, был инициатором борьбы с режимом Саддама Хусейна. Его можно назвать крупнейшим американским ястребом среди других ястребов.

Болтон может помочь Украине решить вопрос с блокадой Россией наших кораблей в Азовском море. Можно договориться о введении больших американских военных кораблей в акваторию Черного и Азовского морей. Если Болтон это сможет, а у него есть такие полномочия, тогда баланс сил в этих акваториях кардинально изменится не в пользу России. И Москва не сможет устраивать такой беспредел,

– отмечает Николай Давидюк.

Эксперт добавляет: к сожалению, в Украине в Азовском море большая проблема, поскольку там практически нет военных катеров или кораблей. И мы не можем симметрично ответить на блокаду России из-за отсутствия техники.

"Поэтому приезд Болтона – не только хорошая возможность для Украины показать танки, авиатехнику и т.д., но и решить конкретные вопросы – договориться о поддержке на море. Но это не тот визит когда американский чиновник, условно говоря, привезет нам очередную финансовую помощь или новое военное оружие", – считает Давидюк.

Напомним, утром 24 августа Джон Болтон вместе с первыми лицами государства посетил военный парад, посвященный 27-й годовщине Независимости Украины.



За три последних месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся к портам Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.