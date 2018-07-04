Украине нужно уменьшать тариф на "зеленую" энергетику как в Европе, – Герус

В Германии тариф снижается синхронно с удешевлением технологий. В них энергетика дешевле, чем другие виды генераций. Таким образом у них есть корреляция между стоимостью технологий и тарифом. Соответственно, тарифы рассчитываются на открытых аукционах, а не политиками.

Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший член НКРЕКП Андрей Герус.

По его словам, в Украине "зеленой" энергетикой занимается компания ДТЭК Рината Ахметова. Они хотят построить около 550-600 МВт в 2018-2019 годах. К примеру, Херсонская область потребляет 135-140 МВт. Это та мощность, которая им нужна. ДТЭК и все другие компании строят эти мощности на Юге. Там есть две атомные станции и тепловая генерация. Это еще одна большая проблема, а не с точки зрения денег, а с точки зрения физики и техники. Она строится там, где она не нужна. Позже у нас будет проблема, станции настроены на Юге, а потребность в электроэнергии есть в Черниговской, Сумской, Харьковской областях.

Дешевеют солнечные технологии. За 5 лет солнечная панель подешевела в 2 раза, то есть теперь в строительство 1 МВт мощности надо вкладывать не два миллиона долларов, а достаточно лишь одного миллиона долларов. Тогда можно работать с более низкими тарифами. Это и есть удешевление доступности "зеленой" энергетики. У нас єтим пользуются, покупая дешевые солнечные панели, а тариф, который зафиксирован в законе, остается таким на протяжении многих лет,

– отметил Герус.

Напомним, в законе об алиментах пытались продвинуть налоговые каникулы для компаний Ахметова, а именно налоговые льготы для зеленой энергетики. Согласно ему до 2020 года от уплаты НДС должны освобождать тех, кто будет ввозить оборудование для возобновляемой энергетики.