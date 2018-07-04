Україні треба зменшувати тариф на "зелену" енергетику як в Європі, – Герус

У Німеччині тариф знижується синхронно із здешевленням технологій. У них енергетика є дешевшою, аніж інші види генерацій. Таким чином у них є кореляція, між вартістю технологій і тарифом. Відповідно, тарифи розраховуються на відкритих аукціонах, а не політиками.

Про це в ефірі 24 каналу розповів колишній член НКРЕКП Андрій Герус.

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За його словами, в Україні "зеленою" енергетикою займається компанія ДТЕК Ріната Ахметова. Вони хочуть збудувати близько 550-600 МВт у 2018-2019 роках. До прикладу, Херсонська область споживає 135-140 МВт. Це та потужність, яка їм потрібна. ДТЕК і всі інші компанії будують ці потужності на Півдні. Там є дві атомні станції і теплова генерація. Це ще одна велика проблема, не погляду грошей, а з точки зору фізики і техніки. Вона будується там, де вона не потрібна. Пізніше у нас буде проблема, що станції набудовані на Півдні, а потреба в електроенергії є в Чернігівській, Сумській, Харківській областях.

Дешевшають сонячні технології. За 5 років сонячна панель подешевшала в 2 рази, тобто тепер можна вкладати на будування 1 МВт потужності не два мільйони доларів, а достатньо лише одного мільйона доларів. Тоді можна працювати з нижчим тарифом. Це і є здешевлення доступності "зеленої" енергетики. У нас цим користуються, купуючи дешеві сонячні панелі, а тариф, який зафіксований в законі, залишається таким на протязі багатьох років,

– наголосив Герус.