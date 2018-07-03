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Яка різниця ДТЕК чи хтось інший, – Южаніна про "зелену" правку

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У законі про аліменти намагалися просунути податкові канікули для компаній Ахметова, а саме податкові пільги для зеленої енергетики. Згідно з нею до 2020 року від сплати ПДВ повинні звільняти тих, хто ввозитиме обладнання для відновлювальної енергетики.

У законопроекті написали, що з метою дотримання принципу рівності усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації, проектом закону пропонується вилучити з Кодексу норму щодо включення до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку доходу у вигляді аліментів від нерезидента.

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Цей набір юридичних термінів означає, що депутати хочуть скасувати податок на аліменти для батьків-іноземців. Бо у громадян України аліменти вже не оподатковуються. Такою була мета змін. І це вказано в пояснювальній записці до законопроекту.

Однак, коли підходить час голосування, виявляється, що там є норма, яка захисту дітей зовсім не стосується. А стосується вона захисту, неочікувано, грошей інвесторів в альтернативну енергетику.

Норма скасовує оподатковування на імпортне обладнання, яке виробляє альтернативну або так звану "зелену енергію". Йдеться про сонячні, теплові батареї та вітряки, запропонував таку правку Юрій Вознюк з "Народного фронту". А профільний податковий комітет вирішив, що норма не вибивається з загального контексту законопроекту і рекомендували Верховній Раді її підтримати. 

Тому що найближчим часом жодний законопроект, який підготований нашим комітетом розглядатися не буде,
– сказала голова податкового комітету парламенту Ніна Южаніна.

Водночас депутати профільного комітету з енергетики дивуються. Їх про потрібність таких "податкових канікул" навіть не спитали.

"Ми готові комітетом розглядати це фахово, можливо це потрібна норма, можливо це шкідлива норма, однак не треба це вносити так, наче депутати не читають законопроекти, читають", – прокоментував член паливно-енергетичного комітету ВРУ Олексій Рябчин.

Але голова комітету податкової політики настільки переконана, що податки скасовувати треба і втуливши правку в інший закон, порушили регламент.

Ми на це йшли свідомо і я про це одразу сказала, що так, ми порушили регламент,
– додала Южаніна.

Експерт з енергетики Андрій Герус вважає, що члени комітету на порушення регламенту пішли не тому що це стимулює розвиток "зеленої енергетики".

Зараз "зелені тарифи" в України і втричі вищі ніж в Європі. А найбільший інвестор в цю галузь останні роки – компанія ДТЕК Ахметова. Планують збудувати величезну кількість сонячних та вітростанцій. За оцінками експерта, якби оподаткування на обладнання скасувати, бюджет недоотримав би 2 мільярди гривень.

На сьогодні лобісти Ахметова прийшли та сказали, що у них є контракт на 400 мільйонів доларів та їм потрібно зменшити його вартість на 20 % на ПДВ й інші платежі,
 – сказала член парламентського антикорупційного комітету Ірина Луценко.

Врешті, законопроект голосують без "матеріальної допомоги" Ахметову. Фракція Ляшка, якого нерідко пов'язують з олігархом, практично у повному складі голосує "за". Намагається захистити ДЕТЕК і голова податкового комітету.

"Зараз, як ніколи, ця структура сплачує податки в бюджет, яка різниця ДЕТЕК чи хтось інший це ті, хто надасть нам можливість енергонезалежності, що ми просто категорично проти цих людей? Треба було раніше дивитися куди вони дівали прибутки, якщо чесно вам сказати", – зазначила Южаніна.

Депутати кажуть, що спроби вписати в законопроект щось зовсім з ним непов'язане в парламенті не вперше.

"Якось ми винайшли в законопроекті, який стосувався дитячих санаторіїв, регулювання мита на сою" – згадав член парламентського антикорупційного комітету Єгор Соболєв.

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Схожою була й ситуація про запровадження скандальної норми про е-декларування для активістів. Таку правку до закону про скасування декларування для частини військовослужбовців з голосу запропонувала депутат "Народного фронту" Тетяна Чорновол. Жодного разу ще депутати не понесли покарання за порушення регламенту. 

Автор: Анна Калюжна
Теги: Новини України Новини політики Рінат Ахметов Законопроект Законодавство Верховна Рада
Джерело: 24 канал
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