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Чому в Україні процвітає енергетична афера: прибутки – олігархам, збитки – державі

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Мільярдери знову хочуть заробляти на крові. В схемі залучені окуповані території. Українців змушують оплатити борги підприємств, які працюють в ОРДЛО.

Інтереси олігархів лобіює Уряд – законопроект уже готовий. 

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За проектом Уряду українці мають заплатити:
– Ахметову 7 мільярдів гривень (ДТЕК);
– Російським бізнесменам Бабакову, Гінеру, Воєводіну майже 1 мільярд 788 мільйонів гривень (Одесаобленерго, Чернівціобленерго, Херсонобленерго, Київобленерго);
– Лідерам "Опоблоку" Бойку і Львочкіну 150 мільйонів (Закарпаттяобленерго);
– 77 мільйонів гривень – Григоришину (Вінницяобленерго);
– А братам Суркісам 69 мільйонів гривень – Львівобленерго, Прикарпаття обленерго;

Загалом, понад 10 мільярдів гривень українці мають віддати з особистих скарбничок до бюджетів обленерго.

Ми як держава, не маємо ніякого права за рахунок платників податків – українського громадянина покривати ті збитки, які несе приватний бізнес, інакше давайте тоді таку практику застосуємо до будь-якого бізнесу в Україні. Це повний нонсенс,
– зазначила народний депутат України, фракції "Об`єднання "Самопоміч"  Вікторія Войціцька.

Мільярдні борги олігархи накопичували цілеспрямовано. Впродовж 3 років постачали в Луганські та Донецькі області електроенергію, хоча оплату не отримували. Борги обленерго наростали попри те, що мешканці окупованих територій рахунки оплачували. А ось великі підприємства, які належать тим же олігархам одні за одним відмовлялися платити. Частину боргів створювали штучно.

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"Цією електроенергією, яка постачалася, користувалися в тому числі підприємства, які підконтрольні українським олігархам. В основному ми говоримо про пана Ахметова, який мав там бізнес", – наголосила Войціцька.

Експерти наголошують: держава може погасити борги обленерго, лише якщо забере у власність частину акцій. Зухвалість плану олігархів і уряду вражає. Українців намагаються зобов’язати оплатити не лише існуючі борги олігархів, але й майбутні, аж до 2020 року. Ціна за електроенергію зросте. Оплачувати рахунки окупованої території має окупант – Росія.

Українці не мають платити за бездіяльність уряду. Зухвалі схеми олігархів потрібно зупинити. І це ще одна оборудка на кшталт "Роттердам+", коли українців пограбували на десятки мільярдів гривень. Загалом, Україна уже 4 роки накопичує борги за світло, воду, газ, які постачає на окуповану територію. Через бездіяльність уряду за ці борги будуть розплачуватися українці.

На жаль, наш уряд на сьогоднішній день не запропонував жодної моделі. За 4 роки війни, ми не маємо жодного рішення, яке би регулювало в який спосіб Україна повинна взаємодіяти з окупованими територіями,
– резюмувала віце-спікер парламенту, фракції "Об`єднання "Самопоміч"  Оксана Сироїд.

Більше – дивіться у програмі.

Теги: Новини України Самопоміч Електроенергія Енергетика Гроші
Джерело: 24 канал
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