Почему в Украине процветает энергетическая афера: прибыль – олигархам, убытки – государству

Миллиардеры снова хотят зарабатывать на крови. В схему вовлечены оккупированные территории. Украинцев заставляют оплатить долги предприятий, которые работают в ОРДЛО.

Интересы олигархов лоббирует правительство – законопроект уже готов.

Читайте также: ОТО: кто нагло разворовывает земли и средства, которые должны идти на развитие общин

По проекту правительства украинцы должны заплатить:

– Ахметову 7 миллиардов гривен (ДТЭК);

– Российским бизнесменам Бабакову, Гинеру, Воеводину почти 1 миллиард 788 миллионов гривен (Одессаоблэнерго, Черновцыоблэнерго, Херсоноблэнерго, Киевоблэнерго);

– Лидерам "Оппоблока" Бойко и Левочкину 150 миллионов (Закарпатьеоблэнерго);

– 77 миллионов гривен – Григоришину (Винницаоблэнерго);

– А братьям Суркисам 69 миллионов гривен – Львовоблэнерго, Прикарпатье облэнерго;

В общем, более 10 миллиардов гривен украинцы должны отдать из личных копилок в бюджеты облэнерго.

Мы как государство не имеем никакого права за счет налогоплательщиков – украинского гражданина покрывать те убытки, которые несет частный бизнес, иначе давайте тогда такую практику применим к любому бизнесу в Украине. Это полный нонсенс,

– отметила народный депутат Украины, фракции "Объединение "Самопомич" Виктория Войцицкая.

Миллиардные долги олигархи накапливали целенаправленно. На протяжении 3 лет поставляли в Луганские и Донецкие области электроэнергию, хотя оплату не получали. Долги облэнерго нарастали несмотря на то, что жители оккупированных территорий счета оплачивали. А вот крупные предприятия, которые принадлежат тем же олигархам, одни за одним отказывались платить. Часть долгов создавали искусственно.

Читайте также: Европейские стандарты: когда заработает и что предусматривает новая система безопасности движения в Украине

"Этой электроэнергией, которая поставлялась, пользовались в том числе предприятия, подконтрольные украинским олигархам. В основном мы говорим о господине Ахметове, который имел там бизнес", – подчеркнула Войцицкая.

Эксперты подчеркивают: государство может погасить долги облэнерго, только если заберет в собственность часть акций. Дерзость плана олигархов и правительства поражает. Украинцев пытаются обязать оплатить не только существующие долги олигархов, но и будущие, вплоть до 2020 года. Цена за электроэнергию возрастет. Оплачивать счета оккупированной территории должен оккупант – Россия.

Украинцы не должны платить за бездействие правительства. Дерзкие схемы олигархов нужно остановить. И это еще одна сделка типа "Роттердам+", когда украинцев ограбили на десятки миллиардов гривен. В общем, Украина уже 4 года накапливает долги за свет, воду, газ, которые поставляет на оккупированную территорию. Из-за бездействия правительства за эти долги будут расплачиваться украинцы.

К сожалению, наше правительство на сегодняшний день не предложило ни одной модели. За 4 года войны мы не имеем ни одного решения, которое бы регулировало, каким образом Украина должна взаимодействовать с оккупированными территориями,

– резюмировала вице-спикер парламента, фракции "Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Больше – смотрите в программе.