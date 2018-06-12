ОТГ: хто нахабно розкрадає землі та кошти, які б мали йти на розвиток громад

Громадам обіцяли золоті гори – гроші, землю, державну підтримку, тому вони об’єднались і створили в Україні понад сімсот Об'єднаних територіальних громад.

Народний депутат від фракції "Об'єднання "Самопоміч" Любомир Зубач зазначив, що це найбільш складне і болюче питання.

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Та замість обіцяних ресурсів вже за рік центральна влада загнала громади у борги.

Уряд просто боїться і починає ненавидіти силу місцевих громад. Тому для того, щоб їх знищити вони забирають фінансову силу, аби зневоднити їх, знекровити і зробити повністю залежними,

– розповів голова парламентської фракції "Об`єднання "Самопоміч" Олег Березюк.

Що ж відбувається насправді? Кошти, які б мали йти на розвиток громад, контролюють олігархи. Податки, які могли б збагатити місцеві бюджети – централізують.

Кожного року уряд всупереч своїм обіцянкам про децентралізацію, про підтримку громадян, насправді, намагаються максимально все централізувати.

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Землею дотепер розпоряджаються не громади, а чиновники владної вертикалі. І саме проти таких нахабних схем поплічників президента, безстрокове голодування оголосив мер Золочева Ігор Гриньків.

У помсту принциповому меру державна машина запускає вже випробуваний метод тиску – сміттєвий зашморг.

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