Какая разница, ДТЭК или кто-то другой, – Южанина о "зеленой" правке

В законе об алиментах пытались продвинуть налоговые каникулы для компаний Ахметова о налоговых льготах для "зеленой" энергетики. В соответствии с ней до 2020 года от уплаты НДС должны освобождать тех, кто будет ввозить оборудование для возобновляемой энергетики.

В законопроекте написали, что с целью соблюдения принципа равенства всех плательщиков перед законом, недопущение любых проявлений налоговой дискриминации, проектом закона предлагается исключить из Кодекса норму о включении в общий месячный (годовой) налогооблагаемого дохода плательщика налога дохода в виде алиментов от нерезидента.

Читайте также: Казахстанская журналистка Ахметова судится за статус политической беженки в Украине

Этот набор юридических терминов означает, что депутаты хотят отменить налог на алименты для родителей-иностранцев. Потому что у граждан Украины алименты уже не облагаются. Такой была цель изменений. И это указано в пояснительной записке к законопроекту.

Однако, когда подходит время голосования, оказывается, что там есть норма, которая защиты детей совсем не касается. А касается она защиты, неожиданно, денег инвесторов в альтернативную энергетику.

Норма отменяет налогообложение на импортное оборудование, которое производит альтернативную или так называемую "зеленую энергию". Речь идет о солнечных, тепловых батареях и ветряках, предложил такую правку Юрий Вознюк из "Народного фронта". А профильный налоговый комитет решил, что норма не выбивается из общего контекста законопроекта и рекомендовали Верховной Раде его поддержать.

Потому что в ближайшее время ни один законопроект, который подготовлен нашим комитетом рассматриваться не будет,

– сказала председатель налогового комитета парламента Нина Южанина.

В то же время депутаты профильного комитета по энергетике удивляются. Их о нужности таких "налоговых каникул" даже не спросили.

"Мы готовы комитетом рассматривать это профессионально, возможно это нужная норма, возможно это вредная норма, однако не надо это вносить так, как будто депутаты не читают законопроекты, читают", – прокомментировал член топливно-энергетического комитета ВРУ Алексей Рябчин.

Но председатель комитета налоговой политики настолько убеждена, что налоги надо отменять и внеся правку в другой закон, нарушили регламент.

Мы на это шли сознательно и я об этом сразу сказала, что да, мы нарушили регламент

– добавила Южанина.

Эксперт по энергетике Андрей Герус считает, что члены комитета пошли на нарушение регламента не потому что это стимулирует развитие "зеленой энергетики".

Сейчас "зеленые тарифы" в Украине и втрое выше, чем в Европе. А крупнейший инвестор в эту отрасль в последние годы – компания ДТЭК Ахметова. Планируют построить огромное количество солнечных и ветростанций. По оценкам эксперта, если налогообложение на оборудование отменить, бюджет бы недополучил 2 миллиарда гривен.

На сегодня лоббисты Ахметова пришли и сказали, что у них есть контракт на 400 миллионов долларов и им нужно уменьшить его стоимость на 20 % на НДС и другие платежи,

– сказала член парламентского антикоррупционного комитета Ирина Луценко.

В конце концов, законопроект голосуют без "материальной помощи" Ахметову. Фракция Ляшко, которого нередко связывают с олигархом, практически в полном составе голосует "за". Пытается защитить ДЕТЭК и председатель налогового комитета.

"Сейчас, как никогда, эта структура платит налоги в бюджет, какая разница, ДЕТЭК или кто-то другой, это те, кто предоставит нам возможность энергонезависимости, что мы просто категорически против этих людей? Надо было раньше смотреть куда они девали прибыли, если честно вам сказать", – отметила Южанина.

Депутаты говорят, что попытки вписать в законопроект что-то совсем с ним не связаное в парламенте не впервые.

"Однажды мы изобрели в законопроекте, который касался детских санаториев, регулировку пошлины на сою", – вспомнил член парламентского антикоррупционного комитета Егор Соболев.

Читайте также: Почему в Украине процветает энергетическая афера: прибыль – олигархам, убытки – государству

Похожей была и ситуация о введении скандальной нормы о е-декларировании для активистов. Такую правку к закону об отмене декларирования для части военнослужащих с голоса предложила депутат "Народного фронта" Татьяна Чорновол. Ни разу еще депутаты не понесли наказание за нарушение регламента.