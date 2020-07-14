Украинец Владимир Демченко уже 10 месяцев подряд путешествует по Африке. За это время он посетил 8 стран, потратил минимум денег и нашел много новых знакомых.

О впечатлениях от путешествия и всех нюансах парень рассказал в эфире программы "Ранок" на 24 канале.

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Как реагируют люди

Он рассказал, что сейчас находится в Замбии, на границе с Намибией, и там очень холодно, – ночью бывает до 8 градусов тепла. Это необычная температура для местных.

Сами африканцы невероятно дружны и приветливы. А на него реагируют очень положительно, и он совсем не чувствует себя одиноко.

Можно с кем угодно заговорить на улице, и он уже становится твоим другом. У меня появились десятки друзей по всей Африке,

– рассказал Демченко.

Сколько потратил

Парень побывал в 8 странах на континенте. Там он живет с местными семьями, или просто находит людей на своем пути или через интернет. За 10 месяцев он потратил 2 800 долларов на все. Но визы оказались самой значительной частью его расходов.

"Я выехал автостопом из Киева. Потом двинулся через Румынию, Болгарию и Турцию. Из 2 800 долларов, наибольшими затратами были визы. Они забрали одну шестую всего бюджета", – отметил путешественник.

Смотрите видео разговора 24 канала с Владимиром Демченко, который сейчас путешествует по Африке: