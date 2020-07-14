Українець Володимир Демченко вже 10 місяців поспіль подорожує Африкою. За цей час він відвідав 8 країн, витратив мінімум грошей та знайшов багато нових знайомих.

Про враження від подорожі та всі нюанси хлопець розповів в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі.

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Як реагують люди

Він розповів, що зараз перебуває в Замбії, на кордоні з Намібією, і там дуже холодно, – вночі буває до 8 градусів тепла. Це незвична температура для місцевих.

Самі африканці неймовірно дружні та привітні. А на нього реагують дуже позитивно і він зовсім себе не почуває самотньо.

Можна з ким завгодно заговорити на вулиці і він уже стає твоїм другом. У мене з'явилися десятки друзів по всій Африці,

– розповів Демченко.

Скільки витратив

Хлопець побував у 8 країнах на континенті. Там він живе з місцевими родинами, або просто знаходить людей на своєму шляху чи через інтернет. За 10 місяців він витратив 2 800 доларів на все. Але візи обійшлись значною частиною його витрат.

"Я виїхав автостопом з Києва. Потім рушив через Румунію та Болгарію та Туреччину. Серед 2 800 доларів, найбільшими витратами були візи. Вони забрали одну шосту всього бюджету", – зазначив подорожувальник.

Дивіться відео розмови 24 каналу із Володимиром Демченком, який зараз в Африці: