Пришел забирать ребенка из садика навеселе: из Польши депортировали украинца

Гражданин Украины пришел забирать своего ребенка из детского сада в Польше в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали и депортировали.

Подробности рассказали в польской полиции.

К теме Сумма немалая: сколько украинцам придется заплатить, чтобы остаться в Польше

Что известно об инциденте в саду и депортации украинца?

Произошло все 24 апреля – именно в тот день мужчина вместе со своим 11-летним сыном приехал забирать младшего ребенка из детского сада.

Однако воспитатели заметили, что поведение мужчины свидетельствовало об алкогольном опьянении, что подтверждалось и запахом алкоголя. Так, в саду сразу сообщили об инциденте полицейским. Правоохранители, со своей стороны, прибыли на место и зафиксировали нетрезвое состояние украинца.

Уровень алкоголя в крови 37-летнего мужчины превышал 2 промилле.

Обратите внимание! В Польше допустимый уровень алкоголя в крови водителя составляет до 0,2 промилле (0,02% или ), что приравнивается к состоянию "после употребления алкоголя". Показатель от 0,2 до 0,5 промилле считается правонарушением, а более 0,5 промилле – уголовным преступлением, что влечет за собой суровые штрафы, арест и лишение прав.

Поэтому украинца задержали и обвинили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и подвергании ребенка опасности. По ходатайству полицейских его депортировали с территории Польши.



Украинца задержали и депортировали из Польши / Фото польской полиции

Важно! Основаниями для депортации иностранцев в Польше могут быть:

отсутствие подтвержденного места жительства;

несоответствие данных документов;

хулиганское поведение;

долги;

социальные махинации;

нарушение санитарных правил.

Что известно о других инцидентах с участием украинцев в Польше?

Украинку не пропустили в Польшу после того, как у нее обнаружили 100-долларовую купюру с аномально высоким уровнем радиации – показатели превышали естественный фон в 1905 раз. Из-за наличия радиоактивного изотопа банкноту изолировали в защитном контейнере, а женщине отказали во въезде из соображений безопасности.

Также в стране недавно задержали 19-летнюю гражданку Украины по подозрению в мошенничестве, в результате которого 76-летний пенсионер потерял около одного миллиона злотых. По данным следствия, она дважды получала от него наличные в рамках фейковой инвестиционной схемы с обещаниями быстрой прибыли.

Также сообщается об инциденте, когда нетрезвая женщина напала на украинок, угрожала им и требовала покинуть страну. Полиция задержала подозреваемую, которая ранее уже имела проблемы с законом.