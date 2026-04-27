Пришел забирать ребенка из садика навеселе: из Польши депортировали украинца
- Украинца в Польше задержали в детском саду в состоянии алкогольного опьянения с уровнем алкоголя более 2 промилле.
- Его обвинили в управлении авто в нетрезвом состоянии и подвергании ребенка опасности, после чего депортировали из Польши.
Гражданин Украины пришел забирать своего ребенка из детского сада в Польше в состоянии алкогольного опьянения. Мужчину задержали и депортировали.
Подробности рассказали в польской полиции.
Что известно об инциденте в саду и депортации украинца?
Произошло все 24 апреля – именно в тот день мужчина вместе со своим 11-летним сыном приехал забирать младшего ребенка из детского сада.
Однако воспитатели заметили, что поведение мужчины свидетельствовало об алкогольном опьянении, что подтверждалось и запахом алкоголя. Так, в саду сразу сообщили об инциденте полицейским. Правоохранители, со своей стороны, прибыли на место и зафиксировали нетрезвое состояние украинца.
Уровень алкоголя в крови 37-летнего мужчины превышал 2 промилле.
Обратите внимание! В Польше допустимый уровень алкоголя в крови водителя составляет до 0,2 промилле (0,02% или ), что приравнивается к состоянию "после употребления алкоголя". Показатель от 0,2 до 0,5 промилле считается правонарушением, а более 0,5 промилле – уголовным преступлением, что влечет за собой суровые штрафы, арест и лишение прав.
Поэтому украинца задержали и обвинили в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии и подвергании ребенка опасности. По ходатайству полицейских его депортировали с территории Польши.
Украинца задержали и депортировали из Польши / Фото польской полиции
Важно! Основаниями для депортации иностранцев в Польше могут быть:
отсутствие подтвержденного места жительства;
несоответствие данных документов;
хулиганское поведение;
долги;
социальные махинации;
нарушение санитарных правил.
Что известно о других инцидентах с участием украинцев в Польше?
Украинку не пропустили в Польшу после того, как у нее обнаружили 100-долларовую купюру с аномально высоким уровнем радиации – показатели превышали естественный фон в 1905 раз. Из-за наличия радиоактивного изотопа банкноту изолировали в защитном контейнере, а женщине отказали во въезде из соображений безопасности.
Также в стране недавно задержали 19-летнюю гражданку Украины по подозрению в мошенничестве, в результате которого 76-летний пенсионер потерял около одного миллиона злотых. По данным следствия, она дважды получала от него наличные в рамках фейковой инвестиционной схемы с обещаниями быстрой прибыли.
Также сообщается об инциденте, когда нетрезвая женщина напала на украинок, угрожала им и требовала покинуть страну. Полиция задержала подозреваемую, которая ранее уже имела проблемы с законом.