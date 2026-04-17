Банкнота превышала естественный радиационный фон в тысячи раз. Об этом сообщает пограничная служба Польши.
Что известно о деньгах с радиацией?
На пункте пропуска "Медика" польские пограничники обнаружили радиоактивную банкноту во время проверки гражданки Украины. Инцидент произошел 15 апреля во время стандартного радиометрического контроля, который проходят все путники при въезде в Польшу.
Когда 54-летняя женщина проходила через специальные ворота, система зафиксировала значительное превышение уровня радиации, после чего ее направили на детальный осмотр. В багаже гражданки обнаружили 9900 долларов, однако особое внимание привлекла одна из 100-долларовых купюр, которая излучала в 1905 раз больше естественного фона.
Доллары, которые аномально превышали уровень радиации / Фото пограничная служба Польши
По предварительным данным, источником излучения стал изотоп, который используется в медицине, поэтому банкноту сразу поместили в специальный защитный контейнер. К проверке привлекли специалистов Национального агентства по атомной энергии, которые помогли определить характер радиации и оценить уровень опасности.
Женщина объяснила, что перевозила деньги для покупки автомобиля, однако из соображений безопасности ей отказали во въезде и вернули обратно в Украину вместе с наличными.
В пограничной службе отметили, что это не первый подобный случай: в конце 2025 года также фиксировали перевозки радиоактивной валюты через границу.
Почему радиация настолько опасна, что вас могут не пропустить за границу?
Радиация является опасной из-за способности ионизирующего излучения изменять структуру атомов и молекул в живых организмах. Она выбивает электроны из атомов, образуя ионы, что запускает цепные реакции разрушения клеточных структур.
Наибольшую угрозу представляет поражение ДНК, которая отвечает за сохранение генетической информации. Повреждение ДНК может приводить к мутациям, развитию раковых заболеваний или гибели клеток.
Существуют разные виды излучения: альфа, бета и гамма, которые отличаются способностью проникать сквозь материю. Альфа-частицы задерживаются даже бумагой, но являются очень опасными при попадании внутрь организма. Бета-излучение проникает глубже и может повреждать ткани, а гамма-лучи проходят сквозь тело и нуждаются в серьезной защите.
Особую опасность радиация представляет еще и потому, что ее невозможно увидеть или почувствовать без специальных приборов, поэтому влияние часто оказывается слишком поздно.