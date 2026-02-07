Как возникает радиоактивность?

Радиация в широком физическом понимании является процессом передачи энергии в пространстве с помощью волн или частиц. Однако в повседневной жизни под этим термином обычно понимают именно ионизирующее излучение – поток, чья энергия настолько велика, что он выбивает электроны из оболочек атомов, превращая их в электрически заряженные ионы и в результате фактически разрушая молекулярную структуру, включая ДНК в клетках, пишет 24 Канал.

Смотрите также Невидимая угроза из космоса: как солнечный ветер диктует правила жизни на Земле

Это явление берет свое начало в самом сердце материи – атомном ядре. Ядро любого атома образовано частицами двух видов: протонами и нейтронами. Количество протонов является определяющим, поскольку именно оно указывает на вид химического элемента и его место в периодической системе. Нейтроны же играют роль специфического клея, стабилизирующего систему, противодействуя силам электрического отталкивания между положительно заряженными протонами.

Для легких элементов идеальное соотношение этих частиц составляет примерно 1 к 1. Однако по мере роста атомного номера ядру становится все труднее поддерживать целостность, и для стабильности ему требуется значительно больше нейтронов.

Когда этот баланс нарушается или ядро слишком большое, оно становится нестабильным. Такие неустойчивые атомы называют радиоизотопами или радионуклидами. Стабильность каждого конкретного нуклида зависит от состава его ядра и энергии связи между частицами.

В ядерной физике существует понятие долины стабильности – региона на диаграмме нуклидов, где расположены наиболее устойчивые ядра. Все элементы, имеющие атомный номер более 82 (начиная с полония), вообще не имеют стабильных изотопов и со временем неизбежно распадаются. Во время этого процесса ядро избавляется от избытка энергии, излучая частицы или электромагнитные кванты.

Почему радиация способна разрушать живое?

Почему же радиация представляет такую серьезную угрозу для здоровья? Если неионизирующее излучение, например микроволны, просто передает веществу тепловую энергию, то ионизирующее действует подобно микроскопическим экстремально быстрым шарам. Попадая в живую клетку, высокоэнергетические частицы или гамма-кванты вызывают хаотичное разрушение химических связей и повреждение биологических структур.

Наиболее критической мишенью в организме является молекула ДНК, которая находится в ядре клетки и хранит всю генетическую информацию. Попадание радиации может привести к одинарным или двойным разрывам ее цепей. Клетки имеют сложные механизмы репарации (восстановления), однако при высоких дозах или неудачном исправлении ошибок возникают мутации. Это, свою очередь, приводит к развитию злокачественных опухолей, генетических аномалий у потомков или мгновенной гибели клеток. Особенно чувствительными к такому воздействию являются дети, подростки и беременные женщины.

Какие виды излучения существуют?

Различные виды излучения имеют неодинаковую проникающую способность, что важно учитывать для защиты:

Альфа-излучение состоит из тяжелых частиц, которые можно остановить обычным листом бумаги или верхним слоем человеческой кожи. Однако они наносят непоправимый вред, если радиоактивная пылинка попадет внутрь организма с пищей, водой или через органы дыхания.

Бета-частицы способны проникать в ткани на глубину до двух сантиметров.

Наибольшую проникающую способность имеют гамма-кванты, которые могут проходить сквозь человеческое тело насквозь, и для защиты от них необходимы толстые слои бетона или свинца.

Последствия радиации

Коварство радиации заключается в том, что ее невозможно почувствовать ни одним из органов чувств: она не имеет ни цвета, ни запаха, а ее прямое действие не сопровождается болью в реальном времени. Последствия облучения могут проявиться как немедленно в виде ожогов или острой лучевой болезни, так и через десятилетия в форме тяжелых патологий.