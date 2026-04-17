Банкнота перевищувала природний радіаційний фон у тисячі разів. Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.

Що відомо про гроші з радіацією?

На пункті пропуску "Медика" польські прикордонники виявили радіоактивну банкноту під час перевірки громадянки України. Інцидент стався 15 квітня під час стандартного радіометричного контролю, який проходять усі подорожні при в’їзді до Польщі.

Коли 54-річна жінка проходила через спеціальні ворота, система зафіксувала значне перевищення рівня радіації, після чого її направили на детальний огляд. У багажі громадянки виявили 9900 доларів, однак особливу увагу привернула одна зі 100-доларових купюр, яка випромінювала у 1905 разів більше за природний фон.

Долари, які аномально перевищували рівень радіації / Фото прикордонна служба Польщі

За попередніми даними, джерелом випромінювання став ізотоп, який використовується в медицині, тому банкноту одразу помістили у спеціальний захисний контейнер. До перевірки залучили фахівців Національного агентства з атомної енергії, які допомогли визначити характер радіації та оцінити рівень небезпеки.

Жінка пояснила, що перевозила гроші для купівлі автомобіля, однак з міркувань безпеки їй відмовили у в’їзді та повернули назад до України разом із готівкою.

У прикордонній службі наголосили, що це не перший подібний випадок: наприкінці 2025 року також фіксували перевезення радіоактивної валюти через кордон.

