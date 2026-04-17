Банкнота перевищувала природний радіаційний фон у тисячі разів. Про це повідомляє прикордонна служба Польщі.
Що відомо про гроші з радіацією?
На пункті пропуску "Медика" польські прикордонники виявили радіоактивну банкноту під час перевірки громадянки України. Інцидент стався 15 квітня під час стандартного радіометричного контролю, який проходять усі подорожні при в’їзді до Польщі.
Коли 54-річна жінка проходила через спеціальні ворота, система зафіксувала значне перевищення рівня радіації, після чого її направили на детальний огляд. У багажі громадянки виявили 9900 доларів, однак особливу увагу привернула одна зі 100-доларових купюр, яка випромінювала у 1905 разів більше за природний фон.
Долари, які аномально перевищували рівень радіації / Фото прикордонна служба Польщі
За попередніми даними, джерелом випромінювання став ізотоп, який використовується в медицині, тому банкноту одразу помістили у спеціальний захисний контейнер. До перевірки залучили фахівців Національного агентства з атомної енергії, які допомогли визначити характер радіації та оцінити рівень небезпеки.
Жінка пояснила, що перевозила гроші для купівлі автомобіля, однак з міркувань безпеки їй відмовили у в’їзді та повернули назад до України разом із готівкою.
У прикордонній службі наголосили, що це не перший подібний випадок: наприкінці 2025 року також фіксували перевезення радіоактивної валюти через кордон.
Чому радіація настільки небезпечна, що вас можуть не пропустити за кордон?
Радіація є небезпечною через здатність іонізуючого випромінювання змінювати структуру атомів і молекул у живих організмах. Вона вибиває електрони з атомів, утворюючи іони, що запускає ланцюгові реакції руйнування клітинних структур.
Найбільшу загрозу становить ураження ДНК, яка відповідає за збереження генетичної інформації. Пошкодження ДНК може призводити до мутацій, розвитку ракових захворювань або загибелі клітин.
Існують різні види випромінювання: альфа, бета та гамма, які відрізняються здатністю проникати крізь матерію. Альфа-частинки затримуються навіть папером, але є дуже небезпечними при потраплянні всередину організму. Бета-випромінювання проникає глибше і може пошкоджувати тканини, а гамма-промені проходять крізь тіло і потребують серйозного захисту.
Особливу небезпеку радіація становить ще й тому, що її неможливо побачити чи відчути без спеціальних приладів, тому вплив часто виявляється запізно.