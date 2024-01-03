В полиции рассказали, что сообщение о преступлении поступило 1 января около 07:30. По словам очевидцев, мужчина бил битой по припаркованным автомобилям на одной из автостоянок района Осова.

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Человек сокрушил более десятка автомобилей

Приехав на место происшествия, полицейские в одном из уничтоженных автомобилей заметили мужчину, который лежал на пассажирском сиденье. Облик мужчины соответствовал описанию того, кто крушил автомобили. Так, полицейские задержали 40-летнего гражданина Украины.

Безусловно, полиция провела проверку на алкотестере. Она показала, что мужчина был пьян – в его организме было 2 промилле алкоголя в организме. Кроме этого, правоохранители изъяли бейсбольную биту, которой злоумышленник совершил преступление.

Как выяснила полиция, во время инцидента подозреваемый повредил 11 автомобилей Toyota и Opel. Из-за ударов битой в машинах разбиты стекла, уничтожены зеркала и задние фонари.



Украинец разбил в Польше 11 автомобилей / Фото Komenda Miejska Policji w Gdańsku

В полиции отметили, что общий ущерб в результате этих повреждений составляет почти 140 000 злотых. В гривневом эквиваленте это более 1 миллиона 300 тысяч гривен.

Объясняя свои действия, мужчина рассказал правоохранительным органам, что следил за порядком на придомовой территории и "взял ситуацию в свои руки".



Польские стражи порядка задержали украинца / Фото Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Полиция предъявила 11 обвинений за повреждение имущества. За такое правонарушение украинцу предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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