Об этом 19 октября сообщила Пограничная полиция Молдовы в комментарии изданию TVR Moldova.

Украинец оказался в больнице после задержания на Днестре

17 октября молдавский политик Василе Костюк опубликовал видео задержания. На кадрах видно, как местные жители ругаются с украинскими пограничниками на лодке.

Пограничная полиция Молдовы не комментировала само видео, но подтвердила факт нарушения границы. Там отметили, что украинские коллеги оказались на территории Молдовы во время задержания украинца. На место сразу выехал молдавский патруль, чтобы задержать нарушителей.

Известно, что пострадавший мужчина работает психологом. Ранее его освободили от военной службы из-за проблем с ногами, но впоследствии отсрочку не продлили. Около года он пытался обжаловать это решение в суде, а когда это не удалось – решился на незаконное пересечение границы.

Молдова начала расследование

Молдавские правоохранители сообщили, что украинских военных передали властям Украины на основании двустороннего соглашения. Однако их лодку и обнаруженное оружие конфисковали. Власти Молдовы начали уголовное расследование по факту этого инцидента.

Сам беглец сейчас находится в больнице города Сороки с сотрясением мозга. Мужчина рассказал, что во время задержания украинские пограничники якобы избивали его, поэтому он несколько раз терял сознание. По словам беглеца, причиной такого инцидента стало желание встретиться с семьей в Болгарии.