Про це 19 жовтня повідомила Прикордонна поліція Молдови у коментарі виданню TVR Moldova.

Українець опинився в лікарні після затримання на Дністрі

17 жовтня молдавський політик Васіле Костюк опублікував відео затримання. На кадрах можна помітити, як місцеві жителі сваряться з українськими прикордонниками на човні.

Прикордонна поліція Молдови не коментувала саме відео, але підтвердила факт порушення кордону. Там зазначили, що українські колеги опинилися на території Молдови під час затримання українця. На місце одразу виїхав молдовський патруль, аби затримати порушників.

Відомо, що постраждалий чоловік працює психологом. Раніше його було звільнено від військової служби через проблеми з ногами, але згодом відтермінування не продовжили. Близько року він намагався оскаржити це рішення в суді, а коли не вийшло – наважився на незаконний перетин кордону.

Молдова розпочала розслідування

Молдовські правоохоронці розповіли, що українських військових передали владі України на підставі двосторонньої угоди. Проте їхній човен та виявлену зброю конфіскували. Влада Молдови розпочала кримінальне розслідування через цей інцидент.

Сам утікач зараз перебуває у лікарні міста Сороки зі струсом мозку. Чоловік розповів, що під час затримання українські прикордонники його нібито били, через що він кілька разів втрачав свідомість. За словами втікача, причиною такого інциденту стало бажання зустрітись з сім'єю в Болгарії.