Як розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі "Українській правді", повернення стало можливим після обміну інформацією між сторонами. Водночас самого втікача сусідня країна не видала. Його процесуальний статус наразі залишається невідомим.

Деталі інциденту та спільники порушника

Чоловік, який намагався незаконно перетнути кордон, заявив молдовським журналістам, що хотів возз'єднатися з родиною у Болгарії.

Однак, за даними джерел видання у правоохоронних органах, на українському березі річки виявили дружину порушника та таксиста, які, ймовірно, допомагали йому з втечею.

В якому він процесуальному стані і що до нього застосовано молдовською стороною, мені не відомо,

– зазначив Демченко.

Нагадаємо, 15 жовтня поблизу села Голошниця українські прикордонники помітили чоловіка у воді та вирушили за ним на човні.

Втікача вдалося наздогнати, але через обміління річки двигун заглох, і течія віднесла всіх трьох до молдовського берега.

Там місцеві жителі витягнули човен на сушу, після чого прибула прикордонна поліція Молдови та затримала українців.