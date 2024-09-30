Об инциденте на немецком вокзале сообщает издание Bild.

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Инцидент с украинцем в Германии

В субботу, 28 сентября, 49-летний гражданин Украины, который живет в немецком городе Хердекке, зашел в женский туалет на центральном вокзале Дортмунда. При этом мужчина не заплатил.

Затем он напал на двух работников туалета. На место прибыла полиция, но он продолжал вести себя агрессивно,

– пишет издание.

Украинца силой начали выводить на улицу. Тот сопротивлялся и пытался оттолкнуть правоохранителей. Во время этого он ударил женщину-полицейского подтяжками по лицу. Нападавшего повалили на пол и задержали.

Оказалось, что мужчина был пьян – что подтвердил тест на алкоголь. На украинца составили протокол и отпустили.

К слову, днем ранее мы рассказывали, что в немецком Эссене сириец устроил серию нападений и поджогов, в результате которых пострадал 31 человек, включая детей.