Про інцидент на німецькому вокзалі повідомляє видання Bild.

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Інцидент з українцем у Німеччині

У суботу, 28 вересня, 49-річний громадянин України, який мешкає в німецькому місті Хердекке, зайшов до жіночого туалету на центральному вокзалі Дортмунда. При цьому чоловік не заплатив.

Потім він напав на двох працівників туалету. На місце прибула поліція, але він продовжував поводитися агресивно,

– пише видання.

Українця силою почали виводити надвір. Той пручався і намагався відштовхнути правоохоронців. Під час цього він вдарив жінку-поліцейського підтяжками по обличчю. Нападника повалили на підлогу та затримали.

Виявилося, що чоловік був п'яний – що підтвердив тест на алкоголь. На українця склали протокол та відпустили.

До слова, днем раніше ми розповідали, що у німецькому Ессені сирієць влаштував серію нападів та підпалів, внаслідок яких постраждала 31 людина, включно з дітьми.