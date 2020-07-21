Если украинцы возвращаются из стран "красной зоны", они должны пробыть на самоизоляции 2 недели. Перед этим надо установить приложение "Действуй Дома", благодаря которому полиция будет отслеживать, действительно ли вы не выходите из дома. Украинскому туристу Тарасу Шпире удалось обойти обсервацию.

Как обойти обсервацию

Испания, где снова усиливают карантинные ограничения, как раз входит в "красную зону". Поэтому после прилета в украинский аэропорт вас встретит пограничная служба и попросит сразу же поехать на самоизоляцию на 2 недели. Но даже в этой ситуации есть шанс избежать обсервации. Тарас Шпира рассказал, как ему удалось это сделать в эфире программы "Утро" на 24 канале.

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Турист рассказал, что самолет, в котором он прилетел в Украину, был заполнен на 60% и все придерживались масочного режима, а на борту постоянно проводили дезинфекцию. После прилета всем измерили температуру, а потом работники аэропорта провели беседу с туристами о прохождении обсервации.

Сначала надо установить приложение для самоизоляции "Действуй дома" и пройти регистрацию. Тогда пограничники проверяют информацию. У каждого есть 48 часов, чтобы активизировать программу по прибытии и начать обсервацию,

– пояснил Шпира.

Украинский турист объяснил, что не мог находиться на двухнедельной самоизоляции и решил сдать официальный тест на COVID-19, можно сделать сразу в аэропорту. За тест нужно платить самостоятельно, но процедура несложная, утверждает украинец.

"Если результат отрицательный, то в программу автоматически придет сообщение, что ваш срок самоизоляции завершился и вы можете быть свободным человеком в пределах Украины", – отметил Шпира.

Скриншот из приложения "действуй дома" / Фото Тарас Шкиба

Об ограничениях в Испании

По словам путешественника, ситуация в Испании вполне нормальная и все соблюдают правила: социальной дистанции, масочного режима. Везде есть дезинфекторы.

"Независимо от того, рекомендуют в регионе носить маски или нет – люди их активно надевают. Надо учесть, что температура превышает 30 градусов и находиться в масках на свежем воздухе сложно. Например, в Барселоне, находясь на пляже, обязательно нужно быть в маске. Снять ее можно только если планируете купаться", – рассказал Шпира.

Смотрите видео разговора 24 канала с украинским туристом, который избежал обсервации: