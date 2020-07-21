Якщо українці повертаються з країн "червоної зони", вони мають пробути на самоізоляції 2 тижні. Перед цим треба встановити додаток "Дій Вдома", завдяки якому поліція відстежуватиме, чи дійсно ви не виходите з дому. Українському туристові Тарасу Шпирі вдалося оминути обсервацію.

Як оминути обсервацію

Іспанія, де знову посилюють карантинні обмеження, якраз входить до "червоної зони". Тож після прильоту в український аеропорт вас зустріне прикордонна служба й попросить одразу ж поїхати на самоізоляцію на 2 тижні. Але навіть у цій ситуації є шанс уникнути обсервації. Тарас Шпира розповів, як йому вдалося це зробити в ефірі програми "Ранок" на 24 каналі.

Зверніть увагу Це шанс для туризму в Україні, – експертка про вплив COVID-19 на подорожі

Турист розповів, що літак, у якому він прилетів до України, був заповнений на 60% і всі дотримувались маскового режиму, а на борту постійно проводили дезінфекцію. Після прильоту всім виміряли температуру, а згодом працівники аеропорту провели бесіду з туристами щодо проходження обсервації.

Спергу треба встановити додаток для самоізоляції "Дій Вдома" і пройти реєстрацію. Тоді прикордонники перевіряють інформацію. У кожного є 48 годин, щоб активізувати програму після прибуття й почати обсервацію,

– пояснив Шпира.

Український турист пояснив, що не міг перебувати на двотижневій самоізоляції й вирішив здати офіційний тест на COVID-19, який можна зробити одразу в аеропорту. За тест потрібно сплатити самостійно, але процедура нескладна, ствердив українець.

"Якщо результат негативний, то в програму автоматично прийде повідомлення, що ваш термін самоізоляції завершився і ви можете бути вільною людиною в межах України", – зазначив Шпира.



Скриншот із застосунку "Дій Вдома" / Фото Тарас Шкиба

Про обмеження в Іспанії

За словами подорожувальника, ситуація в Іспанії цілком нормальна і всі дотримуються правил: соціальної дистанції, маскового режиму. Скрізь є дезінфектори.

"Незалежно від того, чи в регіоні рекомендують носити маски, чи ні – люди їх активно одягають. Треба врахувати, що температура перевищує 30 градусів і перебувати в масках на свіжому повітрі складно. Наприклад, у Барселоні, перебуваючи на пляжі, обов'язково потрібно бути в масці. Зняти її можна тільки якщо плануєте купатися", – розповів Шпира.

Дивіться відео розмови 24 каналу із українським туристом, який оминув обсервацію: