Украинец, чьи картины входят в список самых дорогих полотен мира

Казимир Малевич вошел в историю благодаря своей известной картине "Черный квадрат". Однако не она собирала самые большие суммы на аукционах. В 2018 году "Супрематическую композицию" удалось продать за рекордные 85,8 миллиона долларов. Таким образом работа киевлянина заняла 55 место в рейтинге самых дорогих картин всех времен.

Зарождения нового жанра

Парадоксально, но это полотно имело все шансы быть уничтоженным или пропасть в закоулках музейных фондов.

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Первая мировая война заставила Малевича по-новому определить роль искусства. Он сказал, что художники превратились в чиновников, которые проводят описание владений природы, или в обычных любителей зоологии или архитектуры. А вот киевлянин призвал освободить живопись от реальной жизни. Отныне главным объектом картины должны стать цвет и форма, которую он заполняет.

19 декабря 1915 года Малевич открыл выставку супрематических картин. Зайдя в зал, зрители вместо привычных портретов или пейзажей увидели 154 картины, которые висели в хаотичном порядке. Они изображали беспорядочно разбросанные цветные геометрические фигуры.



Виставка супрематических картин

Выставки за рубежом

В 1927 году Малевичу позволили показать свои работы в Европе. Сталинский режим был не в восторге от авангардистского течения. Мол, это форма буржуазного искусства, которая не отображает социальные реалии.

Несмотря на это, в 1927 году художнику позволили показать свои работы за рубежом. Сначала творение Малевича увидела Варшава, впоследствии Берлин. Неудивительно, что все его 70 работ получили положительные отзывы. В конце концов художник пытался использовать огласку, чтобы найти преподавательскую работу в Германии. Эти поиски резко прекратило официальное письмо из СССР, в котором ему предписывали вернуться.



Казимир Малевич

Угроза уничтожения картин

Малевич не взял с собой картины, а оставил их в Берлине под наблюдением архитектора Гюго Геринга. Именно это и спасло его творчество от уничтожения, ведь дома давление росло. Малевича дважды арестовывали и держали в тюрьме по несколько месяцев. А с 1934 года соцреализм становится единственно принятым направлением художественного искусства. Малевичу запретили выставляться, картины конфисковали и даже не выплачивали пенсию.

Но и в Германии картины были в опасности. Течение авангардизма верхушка Третьего рейха отнесла к "дегенеративному искусству", которое вредит арийской расе. Такие произведения подлежали уничтожению, поэтому Геринг поспешно вывоз их из страны.

Продажа самой дорогой картины Малевича

В 1958 году его наследники продали картины в музей Амстердама, там они и экспонировались десятки лет. Но в начале 2000 годов потомки Малевича обжаловали в суде собственность картин голландского музея. Мол, родственники Геринга не имели права продавать работы Малевича, ведь полотна не принадлежали архитектору, он их просто хранил. Стороны пошли на мировую: в музее остается коллекция работ Малевича, но пять картин возвращают родственникам художника. Среди них и "Супрематическая композиция".

"Супрематическую композицию" продали за рекордные 85,8 миллионов долларов

Семья Нахмадив перепродала картину, заработав 26 миллионов долларов. А в ноябре 2008 года на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке картину продали семье арт-дилеров за 60 миллионов долларов. Семья Нахмадив владела работой 10 лет, а тогда перепродала, заработав 26 миллионов. Имя нынешнего владельца остается в тайне.