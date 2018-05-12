Украинец хотел перевезти на себе лекарства в оккупированный Донецк: фото "изобретателя"

Пограничники Донецкого отряда совместно с представителем ГФСУ задержали на КПВВ "Новотроицкое" украинца, который под одеждой хотел перевезти на оккупированную территорию Донецкой области 285 упаковок различных лекарственных средств.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Лекарственные средства были примотаны к телу мужчины. Их стоимость составляет около 25 тысяч гривен.

Как объяснил мужчина, на подконтрольной российским наемникам территории он хотел подзаработать продав лекарства, ведь в так называемой "ДНР" на медпрепараты значительный дефицит, они намного дороже и лекарственный рынок монополизирован боевиками,

– рассказали пограничники.

Украинец хотел перевезти на себе лекарства в "ДНР"