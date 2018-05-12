Українець хотів перевезти на собі ліки в окупований Донецьк: фото "винахідника"

Прикордонники Донецького загону спільно з представником ДФСУ викрили в КПВВ "Новотроїцьке" українця, який під одягом хотів перевезти на окупаційну територію Донеччини 285 упаковок різних лікарських засобів.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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Лікарські засоби були примотані до тіла чоловіка. Їх вартість становить близько 25 тисяч гривень.

Як пояснив чоловік, на підконтрольній російським найманцям території він хотів підзаробити продавши ліки, адже в так званій "ДНР" на медпрепарати значний дефіцит, вони набагато дорожчі і лікарський ринок монополізовано бойовиками,

– розповіли прикордонники.



Українець хотів перевезти на собі ліки у "ДНР"