Украинец, который спас 30 тысяч политзаключенных в Чили

Роберто Козака называют латино-американским Шиндлером. Дипломат украинского происхождения спас около 30 тысяч человек. О масштабах его деятельности не подозревала даже штаб-квартира организации в Женеве и освобожденные ним заключенные, а его поступок оставался тайной 40 лет.

За 5 лет Роберто Казак помог освободить и вывезти из страны 25-35 тысяч политических заключенных. Несмотря на масштабы этой гуманитарной миссии, о благородной работе дипломата знали единицы. Молчал и сам Казак.

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Роберто Казак сын украинских эмигрантов, который работал в Буэнос-Айресе инженером на стройке и случайно наткнулся на объявление о работе в миграционной организации. Когда его приняли, то для получения опыта отправили на многолетнее стажировку в Европу. Тем временем из соседней Чили поступают данные о многочисленных запросах на политическое убежище – так Роберто возглавил миссию в городе Сантьяго.



Роберто Козак на дипломатической встрече

В Чили к власти путем государственного переворота пришел Пиночет, и в стране воцарилась настоящая диктатура. Прежде чем приступить к экономическим реформам, он решил убрать всех идеологических противников – коммунистов и социалистов. По всей стране действовало более 80 центров предварительного заключения, где задержанных подвергали пыткам.

Как Роберто Козак спасал политических заключенных

Сразу после переворота Роберто Козак стал посещать центры предварительного заключения и встречаться с арестантами. Совместно с другими сотрудниками посольств и католическими организациями составлял списки задержанных. Чаще всего только от него семьи заключенных узнавали о судьбе пропавших родственников.



Роберто Козак сопровождает на самолет из Чили

Чтобы получить разрешение на посещение лагерей, налаживает дружеские связи с военными, полицией, политиками и чиновниками. Приглашает их на свою виллу, угощает выпивкой и сигарами. Благодаря этому ему удавалось составлять списки имен задержанных политзаключенных.

Следующим этапом освобождения было получение для заключенных визы и подписи об освобождении. Аэропорт также был под контролем секретной полиции, поэтому Казак лично сопровождал чилийцев до самого трапа самолета, ожидая, пока судно поднимется в воздух. Среди спасенных была и будущая президент Чили – Мишель Бачелет.



Роберто Козак

В начале 90-х вместе со своей женой Роберто приехал в Украину в село Палагичи. Там нашел отцовское свидетельство о рождении и даже дом в котором тот жил. По словам Роберто, он всегда гордился своими корнями и хорошо осознавал, что значит иметь фамилию "Козак".