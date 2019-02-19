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      Українець, який врятував 30 тисяч політв'язнів у Чилі

      НАШІ.Перші 118 Читать новость на русском

      Роберто Козака називають латино-американським Шиндлером. Дипломат українського походження врятував близько 30 тисяч людей. Про масштаби його діяльності не підозрювала навіть штаб-квартира організації в Женеві та звільнені ним в’язні, а його вчинок залишався таємницею 40 років.

      За 5 років Роберто Козак допоміг звільнити та вивезти з країни 25-35 тисяч політичних в’язнів. Попри масштаби цієї гуманітарної місії, про благородну роботу дипломата знали одиниці. Мовчав і сам Козак.

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      Роберто Козак син українських емігрантів, який працював у Буенос-Айресі інженером на будівництві і випадково натрапив на оголошення про роботу в міграційній організації. Коли його прийняли, то для отримання досвіду відправили на кількарічне стажування у Європу. Тим часом із сусідньої Чилі надходять дані про численні запити на політичний притулок – так Роберто очолив місію у місті Сантьяго.

      Роберто Козак
      Роберто Козак на дипломатичній зустрічі

      У Чилі до влади шляхом державного перевороту прийшов Августо Піночет й у країні запанувала справжня диктатура. Перш ніж приступити до економічних реформ, він вирішив прибрати всіх ідеологічних противників – комуністів та соціалістів. По всій країні діяло понад 80 центрів попереднього ув’язнення, де затриманих піддавали тортурам.

      Як Роберто Козак рятував політичних в'язнів

      Відразу після перевороту Роберто Козак став відвідувати центри попереднього ув’язнення і зустрічатися з арештантами. Спільно з іншими співробітниками посольств і католицькими організаціями складав списки затриманих. Найчастіше тільки від нього сім’ї в’язнів дізнавалися про долю зниклих родичів.

      Роберто Козак
      Роберто Козак супроводжує на літак з Чилі

      Аби отримати дозвіл на відвідування таборів, налагоджує дружні зв’язки з військовими, поліцією, політиками та чиновниками. Запрошує їх на свою віллу, пригощає випивкою та сигарами. Завдяки цьому йому вдавалося складати списки імен затриманих політв'язнів.

      Наступним етапом звільнення було отримання для ув'язнених візи та підпису про звільнення. Аеропорт також був під контролем секретної поліції, тому Козак особисто супроводжував чилійців до самісінького трапа літака, чекаючи доки судно здійметься в повітря. Серед врятованих була й майбутня президентка Чилі – Мішель Бачелет.

      Роберто Козак
      Роберто Козак

      На початку 90-х разом зі своєю дружиною Роберто приїхав до України в село Палагичі. Там знайшов батькове свідоцтво про народження та навіть хату в якій той мешкав. За словами Роберто, він завжди пишався своїм корінням та добре усвідомлював, що означає мати прізвище "Козак".

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      Теги: Новини України Історія НАШІ.Перші Чилі Заручники
      Джерело: 24 канал
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